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На Вінниччині чоловік зайнявся сексом у парку з 14-річною дівчиною і вона завагітніла

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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1949
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На Вінниччині чоловік зайнявся сексом у парку з 14-річною дівчиною і вона завагітніла

На Вінниччині завагітніла 14-річна дівчина / Фото: Pexels

На суді дівчина пояснила, що претензій до чоловіка не має.

У Вінницькій області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка через секс із 14-річною дівчиною. Після цього школярка завагітніла. Оскільки чоловік перебував на іспитовому терміні - він 4 роки сидітиме у в'язниці. 

Про це йдеться у вироку Крижопільського районного суду Вінницької області. 

За даними суду, чоловік познайомився із дівчиною 2020 року. Йому було відомо, що їй 14 років і вона навчається у школі. 

У квітні 2021 року дорослий чоловік у парку біля місцевої амбулаторії зайнявся сексом із школяркою, після чого вона завагітніла та народила дочку. Експертиза показала, що батьком дитини є підозрюваний. 

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що вважав, що школярці є 16 років. Проте, що дівчині 14 років він дізнався після сексу. Підозрюваний додав, що до нього телефонувала бабуся потерпілої та сама дівчина, а тому він змінив номер телефону. 

Потерпіла розповіла, що вона з чоловіком познайомилась, коли вона ще навчалась у 7 класі. Про її вік чоловік знав. Дівчина додала, що жодних претензій до чоловіка у неї немає. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України та засудив його до 1 року позбавлення волі. Оскільки чоловік був на іспитовому терміні, то його на 4 роки відправили до в'язниці. 

Нагадаємо, під Дніпром жінка, яка викликала швидку через здуття, несподівано народила

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Дата публікації
Перегляди
1949
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