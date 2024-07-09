На Вінниччині чоловік здав Росії дані про військових та підстанцію: сума його "заробітку" шокує

У Вінницькій області до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чоловіка, який передавав росіянам дані про військових та критичну інфраструктуру.

Про це йдеться у вироку Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області.

За даними суду, чоловік у травні 2023 року почав спілкуватись із представником так званого "Придністровського правозахисного центру Союзу російських громад Придністров`я при Фонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном". Там він побідкався на рішення українського суду, який визнав чоловіка винним у виправдовуванні російської агресії, після чого росіяни призначили підсудному "субсидію" у розмірі трохи більше 2 тисяч рублів.

Згодом працівник так званого "фонду", яким виявився представник російських спецслужб, запропонував громадянину України передавати дані про військові та цивільні об'єкти на території його регіону. Житель Вінниччини погодився та сфотографував для росіян місцеву підстанцію, військовий санаторій, відділ поліції та дані про переміщення через залізницю у Хмільнику. За свою роботу на окупантів чоловік отримав трохи більше 3200 грн.

На суді підозрюваний провину заперечував. Він заявив, що "його спровокували на скоєння злочину та справа є сфабрикована".

"З іноземною організацією, що у "ПМР" він не зв`язувався, проте їхня електронна адреса йому відома та він на неї писав та надсилав фото, а також виконував завдання, вважаючи, що він спілкується з співробітниками СБУ, маючи намір "вивести їх на чисту воду", - йшлось у свідченні чоловіка.

Суд проаналізував переписку підсудного з його куратором з Росії. У ній житель Вінниччини називав українців "придурками, фашистами". Він підтверджував отримання грошей та надавав окупантам детальну інформацію про ситуацію в місті та наявність там військових. Крім того чоловік назвав Україну "концтабором" та був невдоволений рішенням суду, який покарав його за заперечення російської агресії проти України.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.111 КК України та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Матеріали суду

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік передав росіянам дані про пересування військової техніки ЗСУ.

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