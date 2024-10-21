На Вінниччині чоловік зґвалтував дівчинку на очах у своєї малолітньої доньки

На Вінниччині суд виніс вирок обвинуваченому у зґвалтуванні дівчинки – 14 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

За даними слідства, нетверезий зловмисник зустрів дівчинку на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з магазина.

"Силою затягнув дитину на подвір’я нежитлового будинку та, застосовуючи фізичне насильство, всупереч її волі вступив із нею у статеві зносини на очах у своєї малолітньої доньки. Прийшовши додому, потерпіла про все розповіла матері. Підозрюваного поліцейські одразу затримали", – розповіли у поліції.

На підставі зібраних слідством доказів суд визнав 51-річного місцевого жителя винним у зґвалтуванні дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вироком Бершадського районного суду Вінницької області йому призначено покарання – 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітка підозрюють у завданні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні жительки Мукачівського району.

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