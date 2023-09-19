На Вінниччині чоловіка через стілець за 100 грн на 5 років відправили до в'язниці: що він накоїв

У Вінницькій області до 5 років та 2 місяців засудили чоловіка, який вкрав стілець з кав'ярні. Таке суворе покарання він отримав оскільки вчинив злочин під час відбування іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Барського районного суду Вінницької області.

За даними матеріалів, засудженим є пенсіонер, який перебував на випробувальному терміні, під час якого вчинив повторний злочин. Слідство встановило, що він у місті Бар Вінницької області вкрав стілець, який стояв біля кав'ярні, вартістю 920 грн.

На суді пенсіонер провину визнав - він повідомив, що проходив повз кав'ярню і помітив там стілець. Він не знав, що його знімає камера спостереження, а тому вчинив крадіжку. Потім він продав стілець за 100 грн, бо гроші йому були потрібні на дорогу додому.

Чоловік на суді заявив, що він не мав коштів на проїзд, бо мешкає у селі і отримує пенсію у розмірі 2200 грн. Він також заявив, що " його не мають права судити, бо його вже один раз судили за крадіжку велосипеда, що стілець він повернув, і що більше крадіжок не вчиняє".

Власниця закладу на суді це заперечила і наполягала на покаранні для пенсіонера.

У матеріалах суду вказано, що чоловік "зневажливо виражався на адресу суду, прокурора, захисника та потерпілої, заявляв, що усі учасники судового розгляду і головуюча підуть у в`язницю разом з ним, що він добре знає закони. Під час допиту потерпілої у судовому засіданні обвинувачений висловив на її адресу погрози завданням шкоди за те, що вона надала показання суду про обставини крадіжки". А тому суддя вважає, що така поведінка підозрюваного не свідчить про те, що він розкаявся у вчиненому.

Суд визнав його винним за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та засудив до 5 років позбавлення волі. Оскільки чоловік вчинив повторний злочин під час іспитового терміну - його відправили до в'язниці на 5 років та 2 місяці.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові покарали чоловіка, який намагався викрасти з кладовища останки агента НКВС Кузнєцова.

Читайте також: