На Вінниччині чоловіка підозрюють у вбивстві немовляти: перші подробиці (фото)

Поліцейські на місці злочину затримали 39-річного жителя Бару, який будучи на підпитку, наніс тілесні ушкодження 2-місячній дівчинці.

Від отриманих травм дитина померла на місці події. Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

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На спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення від мешканця Копайгородської територіальної громади про те, що у будинку сусідів на підлозі він виявив тіло 2-місячного немовляти без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився 39-річний мешканець м. Бар.

"Поліцейські з’ясували, що цього дня родина святкувала хрещення дитини. Після застілля, коли гості пішли по домівках, зловмисник почув плач немовляти. Аби заспокоїти дівчинку підозрюваний, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, взяв її на руки. Не встоявши на ногах, чоловік разом з дівчинкою впав на підлогу. В результаті падіння потерпіла отримала тілесні ушкодження та померла на місці події", - йдеться у повідомленні відомства.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Затриманий раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

У родині на вихованні перебуває ще четверо неповнолітніх дітей.

Наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Полтавській області 38-річну жінку визнано винною та на 10 років позбавлено волі за замах на вбивство власної дитини.

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