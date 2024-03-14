На Вінниччині хотіли мобілізувати батька воїна ЗСУ: йому дали "повістку в медичний центр Одеси"

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік заявив, що його син уже служить у ЗСУ, а він доглядає за хворим тестем.

Про це йдеться у вироку Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області.

За даними суду, у березні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У листопаді йому вручили повістку, проте підсудний ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що його син уже служить у ЗСУ, дружина та хвора донька перебувають у Німеччині, а він доглядає за хворим тестем.

Він також розповів, що "22 листопада 2023 року до нього додому приїхали працівники ТЦК та вручили йому повістку, сказали, що потрібно буде з`їздити у м. Одеса в медичний центр на відбір, він не читаючи розписався у повістці. Коли вони поїхали він прочитавши зрозумів, що це повістка на відправку, тобто про прибуття 25 листопада 2023 року на 06:00 год до збірного пункту". Він зазначив, що планував прийти, проте захворів його тесть.

"Вказав, що з початку війни його дружина з хворою донькою виїхали на лікування у Німеччину, син служить у ЗСУ, тесть після перенесеного інсульту постійно перебуває у ліжку, потребує постійного лікування та догляду, теща в силу свого віку, фізично немає можливості надавати йому допомогу, тому в силу цих обставин він не міг залишити їх самих. Знає, що вчинив злочин, але просить не позбавляти його волі. Тепер в своїх діях щиро кається", - йдеться у свідченні чоловіка.

Суд врахував те, що чоловік дійсно доглядає за тестем, а його син мобілізований до ЗСУ ще 2022 року. Підсудного визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті призовник пішов з ТЦК і вигадав, як рік уникати мобілізації.

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