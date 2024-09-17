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На Вінниччині хотіли мобілізувати пенсіонера, у якого є розлади психіки через алкоголізм: чим усе закінчилось

На Вінниччині хотіли мобілізувати пенсіонера, у якого є розлади психіки через алкоголізм: чим усе закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації

Про це йдеться у вироку Теплицького районного суду Вінницької області

За даними суду, підозрюваним є пенсіонер, який від 1994 року стоїть на військовому обліку. Про нього також відомо, що чоловік "одружений, має двох неповнолітніх дітей віком 15 і 17 років, перебуває на диспансерному обліку у лікаря нарколога з діагнозом розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, у лікаря - психіатра на обліку не перебуває, характеризується позитивно".

Матеріали суду / ©
Матеріали суду

У жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому дали повістку, проте житель Вінниччини так і не прийшов до ТЦК. 

На суді обвинувачений провину визнав та розкаявся. 

Суд проаналізував матеріали справи та визна чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Раді заявили про погану підготовку мобілізованих.

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