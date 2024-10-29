На Вінниччині колишній чоловік військовослужбовиці підпалив її будинок: деталі

Підпалювач пішов на злочин через відмову у наданні коштів.

В одному з сіл Немирівської територіальної громади 44-річний колишній потерпілої підпалив домівку. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Про це інформують ГУНП Вінниччини.

Повідомлення про пожежу надійшло вранці 28 жовтня. ЇЇ ліквідували працівники ДСНС. Вогнем було пошкоджено близько 120 м² покрівлі.

Відомо, що на момент пожежі в оселі нікого не було.

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Колишнього чоловіка 43-річної потерпілої, поліцейські затримали у процесуальному порядку.

"За процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури слідчі відділу поліції № 5 Вінницького райуправління поліції повідомили 44-річному затриманому про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу"- прокоментували у поліції.

Нагадаємо, ймовірно,через розсилку повісток підпалили два відділення Укрпошти.

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