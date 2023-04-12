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На Вінниччині командир роти "погорів" на хабарі – надавав відпустки підлеглим за гроші

На Вінниччині командир роти "погорів" на хабарі – надавав відпустки підлеглим за гроші

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
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На Вінниччині командир роти "погорів" на хабарі – надавав відпустки підлеглим за гроші

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Військового затримали під час отримання грошей.

У Вінницькій області під варту взяли командира роти, який за надання короткострокових відпусток вимагав і отримував від підлеглих гроші.  

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону.

Командир роти від листопада 2022 року систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов’язків військової служби.

"09.04.2023, під час одержання другої частини неправомірної вигоди від підлеглого військовослужбовця, капітан був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку, проведеного в його службовому кабінеті, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти в сумі 65 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

11 квітня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 241 тис. гривень.

Нагадаємо, на Одещині СБУ ліквідувала схему одержання грошей за ввезення до України незадекларованої готівки, яку організував старший державний інспектор митного посту.

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Дата публікації
Перегляди
1787
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