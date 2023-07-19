На Вінниччині командиру роти повідомили про підозру у хабарництві

У Вінницькій області командира роти підозрюють у хабарництві. Він вимагав 56 тисяч грн від підлеглого військовослужбовця. Йому вже повідомлено про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Слідство встановило, що капітан вимагав кошти у військового, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій. За хабар обіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати через цей інцидент службове розслідування.

Капітана затримали 11 липня під час одержання другої хабара, сума якого 46 тисяч гривень. Іншу частину (10 тисяч гривень) він отримав раніше від дружини підлеглого бійця.

Командира роти затримано. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому повідомлено про підозру командиру роти за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою.

У Вінницькій області викрили командира роти через підозру у хабарництві. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Як повідомлялося, на Львівщині заступник мера та директор комунального підприємства "погоріли" на хабарі. Вони вимагали "відкат" від приватного підприємця, який займався постачанням піску на замовлення комунального підприємства, яке перебуває у підпорядкуванні міської ради.

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