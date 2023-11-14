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На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні (зворушливе відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні (зворушливе відео)

Поліцейські "підіграли" захисникові / Фото: скриншот з відео

Військовослужбовець звернувся до поліцейських із проханням допомогти йому освідчитись своїй коханій.

На Вінниччині поліцейські допомогли військовому Ігореві освідчитись своїй коханій Руслані.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Авто, в якому їхала дівчина, копи зупинили нібито для перевірки. Розгублена дівчина не могла зрозуміти, що відбувається. Але зненацька із величезним букетом троянд з’явився її коханий.

"Хлопець зробив неймовірно важливу пропозицію. Ігор запитав: “Чи станеш ти моєю дружиною?” І на це питання Руслана відповіла гучним і щасливим “Так”! Зараз як ніколи раніше ми цінуємо кожну мить. Щоб жити, кохати й бути коханими", – зазначили у Нацполіції і побажали молодятам відсвяткувати своє весілля у мирній Україні. ТСН.ua також приєднується до привітань.

На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні

На Вінниччині копи допомогли військовому освідчитися у коханні

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Дата публікації
Перегляди
289
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