На Вінниччині молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили

Під час застілля між двома чоловіками виник конфлікт. Один із них взяв лопату та вдарив іншого.

Унаслідок цього потерпілий отримав травму голови.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

"До поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію 23-річного жителя села Строїнці. Слідчо-оперативна група поліції відразу прибула за викликом до лікарні", - розповів керівник Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Сергій Предоляк.

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Підозрюваним виявився раніше судимий за майнові злочини 24-річний мешканець Тиврівської територіальної громади. З’ясувалось, що зловмисник разом з потерпілим в одному з населених пунктів громади виконували земляні роботи з улаштування поховання. Закінчивши роботу, чоловіки пообідали з вживанням алкоголю. Потім вони поїхали до будинку батька підозрюваного, де між ними виник конфлікт. У ході суперечки нетверезий зловмисник взяв лопату та наніс нею удар по голові потерпілому.

Зловмиснику стало відомо, що його розшукують поліцейські, тому він сам прийшов до поліції та зізнався у вчиненому

Наразі зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Такий злочин карається позбавленням волі до 8 років.

Нагадаємо, у Хмельницькій області за жорстоке вбивство судитимуть мешканця с. Пирогівці. 35-річний чоловік вкоротив віку 49-річному знайомому.

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