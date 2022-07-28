На Вінниччині на похороні військового священник УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ (відео)

Проповідь священника ПЦУ не сподобалася отцеві з Московського патріархату, тому він накинувся на опонента з кулаками та хрестом.

У Вінницькій області на похороні захисника України священник УПЦ (Московського патріархату) напав з хрестом на отця Православної церкви України.

Відео, зафіксоване очевидцями було опубліковано у соцмережах.

Інцидент трапився у селі Яланець Томашпільської громади. Під час проповіді священник ПЦУ сказав, що Путін розв'язав війну в Україні, зокрема під приводом "захисту канонічного православ'я".

Також він закликав людей відмовитися від МП, а місцеву владу – заборонити діяльність Московського патріархату на території громади. Крім того, отець дорікнув, що під час похорону священники УПЦ МП називали загиблого "Алєксандром".

Такі заяви не сподобалися священикові Московського патріархату, який накинувся на опонента та вирішив побити його хрестом. Нападника відтягували військовослужбовці. Під час сутички священник МП розірвав нагрудний хрест отця ПЦУ.

Згодом сайт Vinbazar із посиланням на поліцію Вінниччини повідомив, що священник ПЦУ звернувся до поліції із заявою про завдання йому тілесних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині судили священника УПЦ МП, який закликав підтримувати окупантів.

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