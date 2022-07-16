На Вінниччині на присадибній ділянці чоловік виростив понад вісімсот кущів конопель

У Вінницькій області правоохоронці на присадибній ділянці виявили рослини конопель

Понад вісім сотень конопель знайшли на ділянці 50-річного чоловіка у Тульчинському районі. Вилучені нарковмісні рослини направлені на експертизу.

Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Зазначається, що до поліції надійшла інформація про те, що раніше судимий за майнові злочини 50–річний місцевий житель незаконно зберігає наркотичні речовини, а також вирощує рослини конопель.

Під час огляду будинку зловмисника поліцейські вилучили скляну ємність з марихуаною, три пристрої для куріння, згортки з забороненою наркотичною речовиною та насіння конопель.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області поліцейські викрили наркоаграрія. Правоохоронці виявили на присадибній ділянці 38-річного мешканця Меджибізької тергромади насадження конопель. Крім того, він зберігав нарковмісні рослини в сухому вигляді.

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