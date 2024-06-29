На Вінниччині надзвичайники за день двічі рятували жінок, які пішли збирати гриби – подробиці, фото

У Вінницькій області 29 червня рятувальникам двічі за день довелося допомагати жінкам, які пішли збирати гриби.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Перший випадок стався близько 9:00 – до рятувальників звернулися медики, аби ті допомогли дістати травмовану людину з яру в лісовому масиві с. Борисівка Вінницького району.

Прибувши на виклик, бійці ДСНС підняли 39-річну жінку та передали її бригаді екстреної медичної допомоги.

Вже за декілька годин надзвичайники отримали черговий виклик про допомогу людині в смт Крижопіль.

В лісовому масиві під час збирання грибів, 66-річна жінка не втримала рівновагу та впала на повалене дерево. Частина обламаної гілки потрапила в обличчя жінки під оком та застрягла.

На Вінниччині надзвичайники двічі врятували жінок, які пішли по гриби / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

На Вінниччині надзвичайники двічі врятували жінок, які пішли по гриби / Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

"Рятувальники за допомогою спецобладнання розрізали гілку, а після перекладання потерпілої на ноші, вкоротили залишки гілки біля місця проникнення. Постраждалу в стабільному стані бригадою «швидкої» госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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