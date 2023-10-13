На Вінниччині "обмежено придатний" чоловік відмовився від мобілізації: як його покарали

Чоловік заявив, що він відмовився від служби через стан здоров'я.

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили приватного підприємця, якого визнали обмежено придатним до військової служби, проте він відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ямпільського районного суду Вінницької області.

За даними суду, чоловіка в червні 2023 року визнали обмежено придатним до військової служби. В липні йому запропонували отримати повістку для відправлення до ЗСУ. Проте підприємець категорично відмовився ставити підпис про отримання повістки та заявив, що не хоче служити в армії через стан свого здоров'я.

В серпні чоловікові намагалися вдруге вручити повістку, проте він теж відмовився від неї. Тоді ТЦК та СП звернувся до поліції.

Підозрюваний під час розслідування інциденту уклав угоду зі слідством та визнав себе винним в ухиленні від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі, проте суд замінив реальний термін на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Чернівецькій області до 3 років позбавлення волі засудили стоматолога, який відмовився брати повістку без свого адвоката, наполягаючи на тому, що "ВЛК його повністю не оглянула", а у нього були складні хвороби.

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