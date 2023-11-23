На Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки: чи покарали його

Чоловік заявив, що не хоче служити через стан здоров'я.
У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі відмовився від отримання повістки. Свої дії він аргументував поганим станом здоров'я.
Про це йдеться у вироку Крижопільського районного суду Вінницької області.
За даними суду, чоловік, який є ФОП, 3 листопада 2022 року отримав повістку та був визнаний обмежено придатним до служби у ЗСУ.
15 березня 2023 року йому було вручено повістку для отримання мобілізаційного розпорядження та вибуття у військову частину. Проте він проігнорував це.
19 липня 2023 року чоловік повторно отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії. 22 липня він втретє отримав повістку і знову її проігнорував.
Під час розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним.
Суд покарав чоловіка на три роки позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий - 1 рік та 3 місяці позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернополі на 3 роки позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
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