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На Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки: чи покарали його

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки: чи покарали його

На Вінниччині чоловік відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік заявив, що не хоче служити через стан здоров'я.

У Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який тричі відмовився від отримання повістки. Свої дії він аргументував поганим станом здоров'я. 

Про це йдеться у вироку Крижопільського районного суду Вінницької області. 

За даними суду, чоловік, який є ФОП, 3 листопада 2022 року отримав повістку та був визнаний обмежено придатним до служби у ЗСУ. 

15 березня 2023 року йому було вручено повістку для отримання мобілізаційного розпорядження та вибуття у військову частину. Проте він проігнорував це. 

19 липня 2023 року чоловік повторно отримав повістку, проте категорично відмовився від служби в армії. 22 липня він втретє отримав повістку і знову її проігнорував. 

Під час розслідування чоловік уклав угоду зі слідством та визнав себе винним. 

Суд покарав чоловіка на три роки позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий - 1 рік та 3 місяці позбавлення волі. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі на 3 роки позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
329
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