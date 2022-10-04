На Вінниччині п'яний чоловік травмував садовою пилкою 18-річну баристу

В одній з кав'ярень Тульчина Вінницької області 59-річний чоловік садовою пилкою травмував 18-річну дівчину.
Інцидент стався у понеділок, 3 жовтня. У кав’ярні між затриманим, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, та працівниками закладу виник конфлікт. Після цього зловвмисник пішов до господарського магазину, купив там садову пилку і повернувся назад.
Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Вінниччини.
У кав'ярні п'яний чоловік інструментом він ударив 18-річну баристу по голові. Дівчині надали медичну допомогу. Її не госпіталізували, йдеться у дописі.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство вирішує питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За хуліганство затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у Львівській області пенсіонер ударом сковорідки вбив знайомого. Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і посварилися.
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