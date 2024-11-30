На Вінниччині зникла 15-річна дівчина, чотири доби її шукають поліція, кінологи та односельці

На Вінниччині тривають масштабні пошуки зниклої 15-річної дівчинки Аліна Коломійчук. До операції залучені поліція, кінологи, рятувальники та односельці. Опитують людей, обстежують водойми та закинуті будівлі.

За інформацією поліції, 15-річна дівчина зникла 26 листопада в селі Печера Тульчинського району. Востаннє її бачили о 16.30, вона вийшла з дому та не повернулась. Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве. На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.

Як повідомив кореспондент ТСН Валерій Кузнецов, батьки розповідали, що після школи Аліна вийшла з дому, і більше її ніхто не бачив. Дівчина вдома залишила телефон, тож ні зв'язатися, ні вирахувати по геолокації ніхто не зміг. Поліцейські розіслали орієнтування, але результатів немає, десятикласницю ніхто не бачив.

Що казала мати

Мати Аліни Коломійчук / Фото: ТСН

"Всі передзвонили, передивилися, перепитали, нічого не можу сказати… ніде, ніякої зачіпки, як крізь землю провалилася, ми навіть до бабки-гадалки їздили", - сказала вона.

Дитину шукають півсотні поліцейських — прочісують місцевість, залучають кінологів з собаками та водолазів. Результату жодного. Ускладнює пошуки погода: вчора сніжило, сьогодні сильний туман.

Заступник начальника відділу поліції регіону розповів, що на даний час проводиться пошукова робота по руслу річки Південний Буг, прибережній зоні, закинутим приміщенням. Обстежували дно річки, міст, де вона любила перебувати.

З його слів, також до прибережної смуги залучали квадрокоптер.

Повідомляється, що є відео, як дитина йшла в школу, поверталася і як залишила місце перебування.

Щодо родини

У батьків зниклої дівчинки — четверо дітей. Окрім Аліни, є ще старший брат, молодший брат і сестра. Про сім'ю у селі відгукуються добре, на обліку не перебували. У школі у дівчини проблем теж не було — вона активно займалася спортом, їздила на змагання. Усі сподіваються, що дівчину вдасться розшукати.

У поліції просять усіх, хто бачив Аліну, повідомити, адже жодних версій, куди вона могла зникнути, на жаль, немає.

Пошуки Аліни Коломійчук

Пошуки Аліни Коломійчук / ТСН

Звертання до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102.

Читайте також: