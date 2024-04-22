На Вінниччині попрощались із загиблим патрульним Максимом Зарецьким: підозрюваним обрали запобіжний захід

На прощання з Максимом Зарецьким прийшли сотні людей — колеги та пересічні містяни.

Із загиблим патрульним — 20-річним Максимом Зарецьким — сьогодні, 22 квітня, попрощались у його рідному місті Бершадь на Вінниччині. Двом військовим, які влаштували стрілянину, сьогодні обрали запобіжний захід. Їм інкримінують убивство, замах на життя поліціянтів, дезертирство в умовах воєнного стану і незаконне поводження зі зброєю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

20 квітня поблизу містечка Бершадь під час комендантської години військові — батько та син — затосували вогнепальну зброю проти патрульних, які зупинили автомобіль для перевірки. Одного поліцейського поранили, другого — вбили.

Нападників шукали півтори доби. Їх затримали напередодні на Одещині в покинутій будівлі. На відео затримання видно — вони встигли перевдягнутися в цивільне, мали з собою закордонні паспорти, ймовірно мали намір утекти з країни. Про мотиви їхнього вчинку досі нічого невідомо.

Тим часом на прощання з Максимом Зарецьким прийшли сотні людей — колеги та пересічні містяни. У батьків хлопець був єдиним сином. Колеги розповідають — молодий патрульний мріяв стати спецпризначенцем, мав відмінну фізичну підготовку і влучно стріляв.

Керівник сектору реагування поліції Бершаді Олександр Якименко поділився: “Був прикладом навіть для тих, хто більше пропрацював. Фізично був добре підготовлений. Вогнева підготовка в нього хороша була”.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у ніч проти 20 квітня, близько 01:40, поблизу села Яланець Гайсинського району двоє чоловіків здійснили напад на патрульних поліцейських. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення.

У неділю, 21 квітня, двох підозрюваних у збройному нападі на патрульних поліцейських на Вінниччині затримали в Одеській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Вінниччині попрощались із вбитим патрульним Максимом Зарецьким! Його кривдникам оголошено підозру

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