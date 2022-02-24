На Вінниччині пошкодили три об'єкти військові об'єкти, є поранені

На Вінниччині пошкодили три об'єкти військові об'єкти, є поранені

В області працює оперативний штаб.

У Вінницькій ОДА підтвердили пошкодження трьох об'єктів військової інфраструктури на території області – у військових частинах поблизу м. Тульчина, с. Бохоники та м. Калинівки.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, - пише Укрінформ.

"Система оповіщення спрацьовувала не дарма - в нас є об'єкти військові на території області, які пошкоджені ракетними обстрілами. Наразі в Калинівці в арсеналі працюють. Там чутно вибухи. Є поранені, звичайно", - повідомив Борзов.

Поранень зазнали військові на двох об'єктах, обстріляних ворогом.

В області працює оперативний штаб. Керівництво області і громад Вінниці, всі органи влади переведено на цілодобовий режим роботи для забезпечення нормальної життєдіяльності області.

Лікарні на території області переведені на посилений режим роботи. Дитячі садки і школи не працюють.

Переміщення по місту Вінниці обмежені, але громадський транспорт працює. Безплатних перевезень за прикладом Києва не запроваджують.