На Вінниччині призначили нового військкома: хто ним став і що про нього відомо

Від 2014 року Марценюк виконував бойові завдання у зоні проведення АТО/ООС, де отримав поранення.

Новим керівником Вінницького обласного ТЦК та СП став кавалер ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів, бойовий офіцер полковник Сергій Марценюк. У нього за спиною бойовий досвід та 9 років війни.

Про це повідомляє пресслужба обласного ТЦК та СП.

Також читайте У Міноборони візьмуться виправляти несправедливість з бойовими виплатами військовим

Що відомо про Сергія Марценюка

Сергій Марценюк - уродженець Вінницької області в 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. Від 2014 року виконував бойові завдання у зоні проведення АТО/ООС, де отримав поранення. Після реабілітації повернувся до виконання бойових завдань.

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну, очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ". Під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".

Нагадаємо, у серпні 2023 року у Вінниці затримали військкома, який за хабар роздавав "повістки", щоб чоловіків не мобілізували.

Читайте також: