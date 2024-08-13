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На Вінниччині пролунали вибухи - моніторингові канали

На Вінниччині пролунали вибухи - моніторингові канали

Безпілотники знову не давали спати українцям

Повітряну тривогу спричини безпілотники, які кружляли довкола.

У ніч проти 13 серпня 2024 року у Вінницькій області України пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали.

Наразі тоді ворог атакував Україну черговою атакою безпілотників. 

За деякий час стало відомо про низку повторних вибухів у Вінницькій області. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Як повідомлялося, вночі проти 3 серпня російські безпілотники атакували Вінниччину. На території області було зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

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