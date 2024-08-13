На Вінниччині пролунали вибухи - моніторингові канали

Повітряну тривогу спричини безпілотники, які кружляли довкола.
У ніч проти 13 серпня 2024 року у Вінницькій області України пролунали вибухи.
Про це заявили моніторингові канали.
Наразі тоді ворог атакував Україну черговою атакою безпілотників.
За деякий час стало відомо про низку повторних вибухів у Вінницькій області.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Як повідомлялося, вночі проти 3 серпня російські безпілотники атакували Вінниччину. На території області було зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.