На Вінниччині пролунали вибухи - моніторингові канали

У ніч проти 13 серпня 2024 року у Вінницькій області України пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали.

Наразі тоді ворог атакував Україну черговою атакою безпілотників.

За деякий час стало відомо про низку повторних вибухів у Вінницькій області.

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Як повідомлялося, вночі проти 3 серпня російські безпілотники атакували Вінниччину. На території області було зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

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