На Вінниччині сталась пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури після падіння БпЛА

На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він зазначив, що всі відповідні служби працюють. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 1 червня у Вінниці пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Київський області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.

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