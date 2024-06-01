На Вінниччині сталась пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури після падіння БпЛА

Всі відповідні служби працюють на місці.
На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника виникла пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Він зазначив, що всі відповідні служби працюють. Постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 1 червня у Вінниці пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київський області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.
Читайте також:
- РФ вдарила вночі ракетами і безпілотниками: скільки повітряних цілей знищила ППО
- Росія атакувала Україну безпілотниками: скільки дронів вдалося збити
- Бомби, С-300, "Іскандери" і БпЛА: скільки часу є в харків'ян для спуску до укриття