На Вінниччині сталася аварія на ТЕС – люди залишилися без світла

У Вінницькій області сталася аварія на Ладижинській теплоелектростанції ДТЕК – наразі знеструмлені кілька районів області.

Про це повідомили у "Вінницяобленерго".

"Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Тому просимо не сіяти паніку. Енергетики АТ "Вінницяобленерго", Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль, аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено", - пише пресслужба обленерго.

Нагадаємо, в Міненерго зробили заяву про графіки відключення світла.

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