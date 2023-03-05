На Вінниччині сталася потрійна ДТП із вантажівкою: подробиці інциденту

Одна з автівок вилетіла з дороги й врізалася в дерево.

У Вінницькій області сталася ДТП за участі двох легкових і вантажного автомобілів. Внаслідок зіткнення травмувався водій легковика.

Про це інформує пресслужба поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією слідства, водій мінівена Peugeot не впорався з керуванням та допустив зіткнення з легковиком ВАЗ, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок удару, ВАЗ зіткнувся з вантажним автомобілем DAF, який був припаркований на узбіччі", - йдеться в повідомленні.

У Вінницькій області сталася потрійна ДТП

45-річного водія Peugeot, автівка якого вилетіла з дороги й врізалася в дерево, госпіталізували з травмами, а 20-річний кермувальник ВАЗу не постраждав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю інциденту загрожує обмеження волі на термін до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли про моторошну ДТП на Полтавщині. Легковий автомобіль виїхав за межі проїзної частини та внаслідок зіткнення з деревом загорівся. Троє людей згоріли живцем.

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