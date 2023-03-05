Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Вінниччині сталася потрійна ДТП із вантажівкою: подробиці інциденту

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Вінниччині сталася потрійна ДТП із вантажівкою: подробиці інциденту

У Вінницькій області сталася потрійна ДТП / Фото: Національна поліція Вінницької області

Одна з автівок вилетіла з дороги й врізалася в дерево.

У Вінницькій області сталася ДТП за участі двох легкових і вантажного автомобілів. Внаслідок зіткнення травмувався водій легковика.

Про це інформує пресслужба поліції Вінницької області. 

"За попередньою інформацією слідства, водій мінівена Peugeot не впорався з керуванням та допустив зіткнення з легковиком ВАЗ, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок удару, ВАЗ зіткнувся з вантажним автомобілем DAF, який був припаркований на узбіччі", - йдеться в повідомленні. 

У Вінницькій області сталася потрійна ДТП / ©
У Вінницькій області сталася потрійна ДТП

45-річного водія Peugeot, автівка якого вилетіла з дороги й врізалася в дерево, госпіталізували з травмами, а 20-річний кермувальник ВАЗу не постраждав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Винуватцю інциденту загрожує обмеження волі на термін до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли про моторошну ДТП на Полтавщині. Легковий автомобіль виїхав за межі проїзної частини та внаслідок зіткнення з деревом загорівся. Троє людей згоріли живцем. 

Фургон зім'яло, як іграшковий: на трасі "Київ-Чоп" жахлива ДТП

Фургон зім'яло, як іграшковий: на трасі "Київ-Чоп" жахлива ДТП

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Дата публікації
Перегляди
2
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація