На Вінниччині у ДТП загинув велосипедист: поліція розслідує обставини

У неділю, 19 травня, в селі Лаврівка 23-річний водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на велосипедиста. Внаслідок ДТП 56-річний житель Вінницького району помер на місці.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

За попередньою інформацією, 23-річний місцевий житель рухався вулицею Незалежності у селі Лаврівка у напрямку Вінниці. Він допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку та здійснював маневр ліворуч. Від отриманих травм 56-річний чоловік загинув на місці.

"Водія освідувано...", – підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, на об’їзній дорозі міста Вінниці внаслідок автомобільної аварії загинули троє працівників Білоцерківського районного управління поліції, які проходили тут курс навчання на поліцейських офіцерів громади. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні.

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