На Вінниччині у лікарки з ВЛК конфіскували валюту та змусили виплатити 34 000 грн: що вона накоїла

Лікарка повинна була за гроші підтвердити хворобу у призовника.

У Вінницькій області на 34 тисячі гривень оштрафували лікарку-неврологиню з ВЛК, яка за 300 доларів США погодилась визнати чоловіка обмежено придатним до служби в армії.

Про це йдеться у вироку Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області.

За даними суду, медикиня, яка була членкинею ВЛК, погодилась взяти у чоловіка 300 доларів хабаря. За це вона обіцяла підтвердити діагноз призовника - сирингомієлія та визнати його обмежено придатним до служби в ЗСУ. Згодом медикиню затримали.

На суді лікарка розповіла, що через знайомих вона дізналась про призовника, якому потрібно підтвердити діагноз. За свої послуги вона попросила 300 доларів, проте нібито згодом злякалась та відмовилась від хабаря. Медикиня визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

Матеріали вироку / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Її визнали винною за ч.1 ст. 368 КК України та присудили штраф у розмірі 34 тисячі грн. Суд заборонив лікарці рік працювати у військово-лікарських комісіях.

Також суд конфіскував у неї 5 800 грн., 1050 доларів США, 200 євро, оскільки вона не підтвердила їхнє походження.

Нагадаємо, стало відомо, скільки справ розслідує ДБР за фактами порушень у військкоматах і ВЛК.

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