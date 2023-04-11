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На Вінниччині у пожежі згоріла родина з маленьким хлопчиком (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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105
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На Вінниччині у пожежі згоріла родина з маленьким хлопчиком (фото)

Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Що стало причиною займання, не відомо.

У ніч проти 11 квітня у селі Писарівка Вінницької області сталася пожежа, у якій загинула родина з трьох осіб. Серед загиблих, є маленький хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

"63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук згоріли уві сні", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Наголошується, що рятувальники отримали повідомлення про пожежу 02:49. Прибувши на місце займання рятувальники встановили, що горить літня кухня, а всередині були люди. Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили  в кімнаті двох жінок та дитину без ознак життя.

Наразі фахівці встановлюють, що стало причиною виникнення загоряння.

© ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області
© ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області
© ГУ ДСНС України у Вінницькій області
Фото: ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Як повідомлялося, у Чернівцях сталася пожежа у багатоповерховому будинку, внаслідок якої загинули жінка з сином. Рятувальники евакуювали з під’їзду 26 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
105
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