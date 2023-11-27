На Вінниччині в'язні організували шахрайський кол-центр: як діяла схема

На довірливих громадянах вони заробили близько двох мільйонів гривень.

На Вінниччині правоохоронці викрили групу в’язнів, які в колонії організували шахраїський кол-центр.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, до складу злочинної групи увійшли не тільки нинішні в‘язні, але й ті, хто вже відбув покарання. Представляючись працівниками служби безпеки банків, вони завдяки шахрайський схемі викрадали кошти потерпілих. За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід шахраїв міг складати близько двох мільйонів гривень.

“Наразі членів злочинного угруповання, які перебували на волі, затримано. Як встановили правоохоронці, денний «норматив» кожного «оператора» міг складати 7-8 тисяч гривень. З них 70% вони віддавали організаторам оборудки, які перебувають у в‘язниці. За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід зловмисників складав близько двох мільйонів гривень. При цьому, організатор відбув своє попереднє покарання в колонії всього тиждень тому”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що ​на Київщині посадовці військової частини продавали продукти, призначені для військових.

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