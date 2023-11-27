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На Вінниччині в'язні організували шахрайський кол-центр: як діяла схема

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Вінниччині в'язні організували шахрайський кол-центр: як діяла схема

Фото: Національна поліція України

На довірливих громадянах вони заробили близько двох мільйонів гривень.

На Вінниччині правоохоронці викрили групу в’язнів, які в колонії організували шахраїський кол-центр.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, до складу злочинної групи увійшли не тільки нинішні в‘язні, але й ті, хто вже відбув покарання. Представляючись працівниками служби безпеки банків, вони завдяки шахрайський схемі викрадали кошти потерпілих. За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід шахраїв міг складати близько двох мільйонів гривень. 

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“Наразі членів злочинного угруповання, які перебували на волі, затримано. Як встановили правоохоронці, денний «норматив» кожного «оператора» міг складати 7-8 тисяч гривень. З них 70% вони віддавали організаторам оборудки, які перебувають у в‘язниці. За попередніми оцінками слідства, щомісячний дохід зловмисників складав близько двох мільйонів гривень. При цьому, організатор відбув своє попереднє покарання в колонії всього тиждень тому”, - розповіли в Нацполіції.

Нагадаємо, що ​на Київщині посадовці військової частини продавали продукти, призначені для військових.

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Дата публікації
Перегляди
292
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