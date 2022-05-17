На Вінниччині відбуваються благодійні футбольні матчі на підтримку ЗСУ

За дві товариські гри між місцевими командами зібрано вже понад 20 тисяч гривень на потреби українських військових.

На Вінничині стартував спортивний благодійний проєкт для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Під час товариських матчів місцевих футбольних команд учасники та вболівальники збирають кошти на потреби армії. На старті проєкту, за дві гри, які відбулися у Вінницькій та Ліповецькій громадах , вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Про це розповів народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Петро Юрчишин, який разом із місцевою владою, Вінницькою асоціацією футболу та ветеранами спорту займається організацією благодійних матчів.

"Ця ідея виникла у нас разом із ветеранами спорту Вінниччини, які опікуються розвитком дитячого футболу в області. Адже мета благодійних матчів не тільки зібрати гроші на потреби ЗСУ, а й дати можливість молодим футболістам проявити себе. Можливо, з роками вони стануть у ряди національної збірної, адже великий футбол починається саме з районів, міст та сіл, з непрофесійних майданчиків та з великого бажання стати професійними футболістами. На старті проєкту, за дві гри зібрано понад 20 тисяч гривень. І це тільки початок, благодійні матчі плануються в інших громадах області", - розповів Петро Юрчишин.

Крім того, за словами народного депутата, в Вінницькій області відбуваються інші спортивні заходи на підтримку ЗСУ. Зокрема, гроші на потреби військових перерахували ветерани спорту Вінниччини після дружнього футбольного матчу з вихованцями Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи.