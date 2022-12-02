На Вінниччині взяли під варту поліцейського, який стріляв у напрямку людей

У Вінницькій області працівника поліції підозрюють у замаху на вбивство кількох осіб. Правоохоронець на підпитку відкрив вогонь по перехожих.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 27 листопада поліцейський позаробочий час перебував в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці. Мав табельну вогнепальну зброю, споряджену бойовими набоями. Її він не здав, як це було необхідно.

На пропозицію перехожих, які запропонували йому та його колезі допомогу, відреагував неадекватно. Правоохоронець розпочав стрілянину у напрямку людей, серед яких були й діти.

Одним із пострілів підозрюваний завдав вогнепального поранення 18-річному юнакові. Крім того пострілами він пошкодив автомобілі.

Головне управління Нацполіції у Вінницькій області провело службове розслідування, в результаті якого поліцейського було звільнено. Триває досудове розслідування.

Зазначається, що суд підтримав позицію прокурора. Саме тому на час слідства підозрюваному обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави та відсторонив його від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Нововолинську Волинської області 16-річний підліток вбив свого 18-річного односельця. Інцидент стався 1 грудня, близько 23 години.

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