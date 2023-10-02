На Вінниччині жінка побила своїх трьох малолітніх дітей палицею – поліція

У Вінницькій області поліція почала розслідування щодо факту побиття матір’ю трьох малолітніх дітей. Про інцидент стало відомо через поширене у Мережі відео.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

"2 жовтня під час моніторингу мережі Інтернет виявлено відео, на якому мати завдає тілесних ушкоджень дерев’яною палицею своїм трьом малолітнім дітям", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють поліцейські Тульчинського районного відділу поліції, медики та працівники соціальних служб. Нині вирішується питання щодо тимчасового вилучення дітей з родини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті дві автівки переїхали хлопця.

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