На Вінниччині жінка вирощувала на власному городі наркотичні рослини

Мешканка Тульчинського району, що на Вінниччині вирощувала на городі нарковмісні рослини.

Жителька Студенянської територіальної громади посіяла на власній присадибній ділянці мак. Поліцейські вилучили у неї 350 нарковмісних рослин.

Про це йдеться на офіційному сайті Національної поліції області.

Напередодні, 7 липня, поліцейські задокументували протиправну діяльність. Правоохоронці направили на експертизу усі рослини, які вилучили під час обшуку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Жінці загрожує обмеження волі до трьох років.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області поліцейські викрили наркоаграрія. Правоохоронці виявили на присадибній ділянці 38-річного мешканця Меджибізької тергромади насадження конопель. Крім того, він зберігав нарковмісні рослини в сухому вигляді.

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