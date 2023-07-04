На Вінниччині жінка задушила мотузкою чоловіка, а тіло сховала у погребі

У Вінницькій області під час побутового конфлікту 37-річна жінка завдала знайомому тілесні ушкодження, несумісні з життям. За вчинення особливо тяжкого злочину жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Повідомлення про особливо тяжкий злочин надійшло до поліції від жителя Гайсинського району. Поліцейські встановили обставини події й затримали особу, причетну до вбивства 54-річного місцевого жителя.

"Попередньо встановлено, що конфлікт між господинею будинку та гостем виник після застілля. Суперечка переросла у бійку, під час якої чоловік втратив рівновагу та впав на підлогу. Після цього 37-річна жінка почала його душити. Коли останній знепритомнів, вона завдала кілька ударів макогоном по голові чоловіка. Аби приховати свій злочин, зловмисниця сховала тіло у погребі, змила на підлозі сліди крові, а мотузку, якою душила, сховала", - розповіли подробиці у поліції.

Жінка затримана у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Усі обставини, причини та мотиви злочину будуть встановлені під час досудового розслідування.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік вбив знайому у день її народження.

А в Одесі посеред вулиці підліток зарізав 20-річну дівчину.

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