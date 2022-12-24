На Вінниччині зіткнулися авто з автобусом: загинули мама з 8-річною донькою (фото)

На Вінниччині 24 грудня сталася смертельна аварія, в якій загинули мама з донькою, ще восьмеро людей зазнали травм.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

ДТП сталася поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району. За попередніми даними, аварію скоїла 41-річна водійка авто Skoda Fabia. Жінка виїхала на зустрічну смугу, де її авто зіткнулося з пасажирським автобусом.

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Водійка авто та її 8-річна донька загинули на місці події. Щодо пасажирів автобуса, то їх було 18, семеро з них та водій були травмовані й отримали медичну допомогу. Ще трьох пасажирів забрали до лікарні.

На місце аварії прибули поліцейські, рятувальники та медики. Працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, цього ж дня сталася смертельна ДТП неподалік від села Підберізці на Львівщині. Там зіткнулася дві іномарки, 57-річна пасажирка одного з авто загинула.

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