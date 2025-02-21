На Вінниччині знайшли рідкісний артефакт часів Римської імперії: подробиці

Загалом у світі відомо лише близько 250 таких знахідок, причому лише 13% з них виготовлені з бронзи – решта залізні.

У Жмеринському районі Вінницької області виявили унікальну бронзову пряжку. Знахідка датується II-III століттям н.е. і належить до епохи вельбарської культури.

Про це повідомили у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

Артефакт, що тепер зберігатиметься у музеї, має розмір 123 х 73 мм та особливу Н-подібну форму із подвійним язичком. Він виготовлений із бронзи та заліза, а його поверхня прикрашена рядом трикутних штампів.

Подібні пряжки були поширені серед воїнів варварських племен Центральної Європи та використовувалися для кріплення поясів.

Вельбарська культура отримала свою назву від могильника у Мальборку-Вельбарку (нім. Willenberg) на річці Вісла. Вона сформувалася внаслідок змішання скандинавських прибульців із місцевим населенням. Відомо, що ця культура поширювалася аж до Північного Причорномор’я, Волині та навіть Ютландії.

“Бронзова пряжка з Вінниччини демонструє включення мешканців цієї території у міжнародну воїнську взаємодію”, – зазначають фахівці музею.

До цього моменту на території України було знайдено лише п’ять подібних артефактів, серед яких один залізний (на Львівщині) та чотири бронзові (на узбережжі Чорного моря). Географічно найближча схожа знахідка була зроблена в селі Дівочки на Житомирщині – там археологи виявили незавершений язичок від бронзової пряжки.

Науковці планують провести реставрацію артефакту та обстежити місце його виявлення. Невдовзі пряжку виставлять у музеї, де всі охочі зможуть побачити унікальну реліквію.

Нагадаємо, у Запоріжжі археолог Олександр Шкаліков на узбережжі обмілілого Дніпра знайшов уламок керамічного посуду, якому, ймовірно, понад п'ять тисяч років.

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