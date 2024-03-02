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На Вінниччині знайшли уламки крилатої ракети РФ, яка не здетонувала: що відомо та фото

На Вінниччині знайшли уламки крилатої ракети РФ, яка не здетонувала: що відомо та фото

Уламки ракети на Вінниччині / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На місці події працювати правоохоронці та рятувальники.

У Вінницькій області у полі виявили уламки крилатої ракети, яку Росія запустила по Україні. Бойова частина ворожого снаряду не здетонувала. 

Про це повідомили в поліції Вінницької області. 

Уламки крилатої ракети знайшли посеред поля у Вінницькій області. На місці інциденту працювали фахівці. 

Уламки ракети на Вінниччині / © ГУ Нацполіції у Вінницькій області
Уламки ракети на Вінниччині / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

"За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей. Уламки розлетілись в радіусі 200 метрів", - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці обстежили ракету, а сапери ДСНС її знешкодили. 

Уламки ракети на Вінниччині / © ГУ Нацполіції у Вінницькій області
Уламки ракети на Вінниччині / Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Нагадаємо, вночі проти 2 березня росіяни вдарили по Україні дронамиОкупанти випустили 17 БпЛА типу "Shahed". 

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