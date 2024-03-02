На Вінниччині знайшли уламки крилатої ракети РФ, яка не здетонувала: що відомо та фото

На місці події працювати правоохоронці та рятувальники.
У Вінницькій області у полі виявили уламки крилатої ракети, яку Росія запустила по Україні. Бойова частина ворожого снаряду не здетонувала.
Про це повідомили в поліції Вінницької області.
Уламки крилатої ракети знайшли посеред поля у Вінницькій області. На місці інциденту працювали фахівці.
"За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей. Уламки розлетілись в радіусі 200 метрів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці обстежили ракету, а сапери ДСНС її знешкодили.
Нагадаємо, вночі проти 2 березня росіяни вдарили по Україні дронами. Окупанти випустили 17 БпЛА типу "Shahed".
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