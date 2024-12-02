На Вінниччині п'яний водій на Mitsubishi перекинувся на трамвайні колії: фото

Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння: порушення мови, координації рухів, поведінка, що не відповідала обстановці.

На Вінниччині п'яний водій на Mitsubishi вчинив ДТП, він перекинувся на трамвайні колії.

Про це повідомила патрульна поліція Вінницької області.

"В ніч проти суботи під час патрулювання інспектори виявили дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Пирогова. З'ясували, що водій автомобіля Mitsubishi не був уважним, не дотримався безпечної швидкості та не обрав безпечного інтервалу, внаслідок чого наїхав на бордюр. Після цього автомобіль перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння: порушення мови, координації рухів, поведінка, що не відповідала обстановці. Від проходження перевірки в медзакладі чоловік відмовився.

На 21-річного водія автомобіля Mitsubishi патрульні склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

На 21-річного водія автомобіля Mitsubishi патрульні склали два протоколи / Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Вінницької області

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, днями поблизу Вінниці на об’їзній дорозі трапилася ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легковики.

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