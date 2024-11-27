На Вінничині у ТЦК чоловік напав із ножем працівника військкомату: потерпілий у реанімації

"Бо він хотів відправити мене на війну", – такими словами 57-річний військовозобов’язаний пояснив свій вчинок.

25 листопада в селищі Тростянець на Вінничині, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки чоловік завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК.

Про це пише Гайсинський РТЦК та СП.

57-річний військовозобов’язаний Микола Р прийшов за повісткою до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець).

"Очевидно, що даний чоловік не зміг би на рівні з молодшими побратимами нести службу в бойових частинах, однак завдяки своєму життєвому досвіду і навичкам мав можливість допомогти країні в найважчий період її історії, проходячи службу в тилових підрозділах", – зазначають у ТЦК.

У приміщенні військкомату чоловік напав на 53-річного сержанта, завдавши йому удар ножем у район правої ключиці.

Унаслідок удару у сержанта була пошкоджена артерія і сильна кровотеча. Військового забрали до реанімації. Постраждалий – учасник бойових дій, 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А4712, де неодноразово виконував бойові завдання. У липні 2023 року за станом здоров’я був переведений для подальшого проходження служби до ТЦК. Чоловік має 75-річну матір, дружину та двох доньок.

"Бо він хотів відправити мене на війну!", – такими словами 57-річний військовозобов’язаний Микола Р. пояснив свій вчинок. Нападника затримано.

Раніше повідомлялося, що у Шацьку на Волині 51-річний чоловік напав на працівника ТЦК. А у березні цього року у місті Нововолинську на Волині чоловік завдав ножем травму у живіт працівнику ТЦК.

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