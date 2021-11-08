На Вінничині викрили “фабрику” сурогатного материнства

За фіктивні послуги зловмисники отримували від клієнтів винагороду в розмірі від 30 до 50 тисяч доларів США.

У Вінницькій області оголосили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах двом учасникам злочинної групи, які під приводом надання послуг допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства привласнювали кошти громадян, переважно іноземців.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За фіктивні послуги зловмисники отримували від клієнтів винагороду в розмірі від 30 до 50 тисяч доларів США. За оперативною інформацією, від їхніх шахрайських дій постраждало близько 50 осіб.

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Організатором схеми був 35-річний вінничанин, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів. Разом з подільниками він зареєстрував фіктивні клініки з надання платних послуг з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

Для пошуку клієнтів зловмисники розмістили рекламну інформацію в мережі Інтернет, не маючи ліцензії на такий вид діяльності.

Шахраї також пропонували послуги, які надавали право участі у програмі сурогатного материнства: укладання фіктивного шлюбу, внесення завідомо недостовірних відомостей до медичних документів, пошук сурогатних матерів. Після повного розрахунку або отримання більшої частини коштів за послуги зловмисники припиняли спілкування з клієнтами.

“Слідством встановлено, що підозрюваний у 2019 та 2020 роках уклав договори на надання таких послуг з громадянином Китайської Народної Республіки та подружжям киян, які за станом здоров’я не могли мати дітей. Довірившись зловмисникам, потерпілі переказали на їхні рахунки понад два мільйони гривень”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено фіктивні свідоцтва про шлюб іноземців з громадянками України, договори про надання посередницьких послуг, нотаріальні довіреності, медичну документацію, “чорну” бухгалтерію, печатки, банківські картки, на рахунки яких потерпілі переказували гроші, іноземну валюту у великих розмірах.

Організатору фіктивної “фабрики” сурогатного материнства та його 26-річній спільниці слідчі оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). У їхніх діях також вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми).

“35-річному зловмиснику на час досудового розслідування суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, а його спільниці – нічний домашній арешт. За такі злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, минулого року розгорівся скандал через те, що київська клініка сурогатного материнства опублікувала відео, де показала, що 46 дітей, народжених сурогатними матерями, перебувають у готелі, де чекають на своїх батьків.

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