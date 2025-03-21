На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище: з'явилися фото

Райдужні хмари – явище рідкісне та видовищне, але, на жаль, дуже швидкоплинне.
На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище – райдужні хмари.
Про це повідомив Віницький обласний центр з гідрометеорології у Facebook та оприлюднив фото.
"Трішки краси у стрічку. Райдужні хмари – явища рідкісні, але, нажаль, дуже швидкоплинні", – йдеться у дописі під фото.
Усі фото зробила співробітниця Вінницького обласного центру з гідрометеорології
Раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.
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