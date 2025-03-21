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На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище: з'явилися фото

На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище: з'явилися фото

Райдужні хмари на Вінничині

Райдужні хмари – явище рідкісне та видовищне, але, на жаль, дуже швидкоплинне.

На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище – райдужні хмари.

Про це повідомив Віницький обласний центр з гідрометеорології у Facebook та оприлюднив фото.

"Трішки краси у стрічку. Райдужні хмари – явища рідкісні, але, нажаль, дуже швидкоплинні", – йдеться у дописі під фото.

Усі фото зробила співробітниця Вінницького обласного центру з гідрометеорології

Райдужні хмари на Вінничині / ©
Райдужні хмари на Вінничині
Райдужні хмари на Вінничині / ©
Райдужні хмари на Вінничині
Райдужні хмари на Вінничині / ©
Райдужні хмари на Вінничині
Райдужні хмари на Вінничині / ©
Райдужні хмари на Вінничині
Райдужні хмари на Вінничині / ©
Райдужні хмари на Вінничині

Раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.

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