На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище: з'явилися фото

Райдужні хмари – явище рідкісне та видовищне, але, на жаль, дуже швидкоплинне.

На Вінничині зафіксовано рідкісне гідрометеорологічне явище – райдужні хмари.

Про це повідомив Віницький обласний центр з гідрометеорології у Facebook та оприлюднив фото.

"Трішки краси у стрічку. Райдужні хмари – явища рідкісні, але, нажаль, дуже швидкоплинні", – йдеться у дописі під фото.

Усі фото зробила співробітниця Вінницького обласного центру з гідрометеорології

Райдужні хмари на Вінничині

Райдужні хмари на Вінничині

Райдужні хмари на Вінничині

Райдужні хмари на Вінничині

Райдужні хмари на Вінничині

Раніше ми писали про те, що чотири області України накрила пилова буря та сильний вітер, з поривами до 20 м/с.

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