Чоловіка затримано

38-річного жителя Вінницької області затримали за підозрою у зґвалтуванні його рідної 17-річної доньки. Мати дівчинки стала випадковою свідкою злочину.

Про це повідомили в Вінницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, 38-річний підозрюваний повернувся з роботи у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці зазначили, що у цей час 17-річна донька займалася хатніми справами на кухні.

«Підозрюваний зайшов на кухню і, застосувавши силу, зґвалтував свою дитину. В цей час до хати зайшла дружина підозрюваного. Вона стала свідком злочину, про який одразу повідомила до поліції», — розповіли в прокуратурі.

Після цього правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у зґвалтуванні доньки (ч. 3 ст. 152 КК України). Батька взяли під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

