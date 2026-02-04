ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
178
1 хв

На Вінниччині через стрибок тиску газу сталися пожежі у квартирах

Підвищення тиску газу викликало загоряння у трьох квартирах та приватному будинку.

Наталія Магдик
Пожежа

Пожежа / © Associated Press

На Вінниччині у місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області на сторінці у Facebook та Козятинська міськрада у Telegram.

«Сьогодні о 12-25 на лінію 101 надійшло декілька повідомлень про виникнення пожеж у м.Козятин у трьох квартирах на вул. Героїв Майдану та в приватному будику на вул.Антоновича. Станом на 13-40 пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС», — йдеться у повідомленні.

У той же час, місцева влада повідомила про підвищення тиску у газопостачальній мережі міста. Жителів закликали уважно перевірити газові прилади та провітрювати приміщення, якщо відчують запах газу.

Наразі тиск у газовій системі вдалося нормалізувати, а причини його підвищення з’ясовує аварійна служба.

Місцеві ЗМІ припускають, що проблеми могли виникнути через газорегуляторні пункти, які сьогодні не спрацювали. Саме вони знижують тиск газу до безпечного рівня перед подачею в будинки, адже у магістралях він зазвичай перевищує норму.

178
