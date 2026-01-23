ТСН у соціальних мережах

На Вінниччині через відключення світла побили керівника електромереж: поліція відкрила справу

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному керівнику районних електромереж поліція відкрила кримінальне провадження.

Поліція

Поліція / © Поліція Полтавщини

На Вінниччині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом завдавання ушкоджень керівнику районних електромереж.

Про це йдеться у повідомленні поліції Вінницької області у Telegram.

Подія сталась 22 січня у Могилеві-Подільському. Учасники інциденту встановлені, з ними тривають слідчі дії.

За фактом спричинення ушкоджень 49-річному чоловіку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Що передувало

На Вінниччині під час акції протесту, пов’язаної з відключенням світла, місцеві мешканці побили керівника регіонального електропостачального підприємства.

Інцидент стався 22 січня у Могилеві-Подільському. За попередніми даними, між учасниками мітингу та представником енергетичної компанії виник конфлікт, який переріс у фізичне протистояння.

