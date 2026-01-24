ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
185
1 хв

На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка

Рятувальники виявили тіло жінки у будинку.

Анастасія Павленко
На місці трагедії

На місці трагедії / © ДСНС

У Вінницькій області через вибух газового балону трагічно загинула 37- річна жінка.

Про випадок повідомили у ДСНС.

«У с. Осична сталася пожежа. У приватному будинку вибухнув газовий балон, який перебував поблизу розпаленої печі. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині генератор вбив чоловіка. Трагедія сталася через грубе порушення правил безпеки — генератор працював у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку.

