На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
Рятувальники виявили тіло жінки у будинку.
У Вінницькій області через вибух газового балону трагічно загинула 37- річна жінка.
Про випадок повідомили у ДСНС.
«У с. Осична сталася пожежа. У приватному будинку вибухнув газовий балон, який перебував поблизу розпаленої печі. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя», — йдеться у повідомленні.
