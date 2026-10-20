На Вінниччині чоловік пів року ґвалтував 14-річну доньку своїх друзів

Поліція затримала підозрюваного / © УНІАН

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У Тульчинському районі на Вінниччині правоохоронці затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

Про це повідомила поліція Вінницької області у Facebook.

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Як з’ясували поліцейські, чоловік тісно товаришував із родиною потерпілої та користувався їхньою повнісю довірою. Понад пів року він регулярно кликав 14-річну сусідку до себе додому й примушував до статевих контактів, ігноруючи її відмови. Після цього затриманий щоразу благав дитину нічого не розповідати батькам.

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Злочин викрили лише після того, як дівчинка наважилася розповісти про все матері, а жінка одразу звернулася до поліції.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Підозрюваний у зґвалтуванні неповнолітньої односельчанки / © Національна поліція Вінницької області

Слідчі за процесуального керівництва Тульчинської окружної прокуратури оголосили йому про підозру у зґвалтуванні малолітньої (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України). За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Полтаві викладача вокалу засудили до довічного позбавлення волі за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дітей. Починаючи від 2014 року, під час уроків він систематично ґвалтував вихованців, примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав порнографічні матеріали та маніпуляціями переконував дітей приховувати це від батьків. Загалом від його дій постраждали троє малолітніх

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