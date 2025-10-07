На Вінниччині чоловік викрав, згвалтував і вбив дівчину: що відомо

Підозрюваний у вбивстві дівчини

Реклама

На Вінниччині чоловіка підозрюють у викраденні неповнолітньої дівчини. Він перебуває під вартою.

Про це повідомляє Поліція Вінницької області.

Деталі злочину

За матеріалами справи, 15-річна дівчина та фігурант познайомились у соцмережах, а згодом — домовились про зустріч. Припускають, що він до смерті побив жертву, аби ніхто не дізнався про його зв’язок з підлітком, що є протизаконним. Тіло, ймовірно, кинув у криницю.

Реклама

До поліції з повідомленням про зникнення дівчини звернулися її рідні. Під час пошуків стала у пригоді інформація про спілкування з чоловіком, яку вона розповіла знайомій.

«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що 26-річний зловмисник пообіцяв потерпілій завезти на навчання на мотоциклі. Попередньо, замість цього, він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 км від її дому. Поліцейським фігурант надав покази, що вступив у статеві стосунки з неповнолітньою та з метою приховати злочин, вбив її, а тіло кинув у криницю й присипав камінням», — повідомили у поліції.

Втім пошуки тіла дівчини досі тривають. За скоєне чоловікові загрожує тривалий термін ув’язнення.

Слідчі дії тривають. Попереду також судово-медичні експертизи.

Реклама

Раніше ми писали про те, як у Хмельницькій області 41-річний чоловік вбив колишню тещу. Тіло жертви фігурант закопав у себе на подвір’ї. За свій вчинок чоловік проведе 12 років у тюрмі.

Встановили, що жінка прийшла до ексзятя додому і вживала з ним алкоголь.

«Між ними виникла сварка і 41-річний підозрюваний побив гостю, після чого пішов спати. Жінка від отриманих травм померла. Вранці наступного дня, коли чоловік побачив, що накоїв, то вирішив приховати злочин — закопав тіло на своєму подвірʼї. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Після затримання підозрюваний зізнався у скоєному», — уточнили правоохоронці.