На Вінниччині чоловік загинув на залізничних коліях: що відомо

Залізничні колії / © ГУ Національної поліції в Полтавській області

На Вінниччині молодий чоловік загинув на залізничних коліях.

Про це повідомила поліція Вінницької області, яка встановлює особу чоловіка та обставини його смерті.

15 листопада близько 3 години вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку м. Жмеринка на вул. Привокзальній, здійснив наїзд на людину.

«Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту)», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Прикмети: вік 30-35 років, худорлява статура, волосся коротке русяве. Був одягнений у сині кеди Adidas, спортивні штани, чорну спортивну кофту, чорну куртку з капюшоном, при собі мав наплічну чорну сумку Chempion горизонтального крою.

Речі загиблого / © Національна поліція Вінницької області

Речі загиблого / © Національна поліція Вінницької області

«Прохання до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе ідентифікувати чоловіка, повідомляти в поліцію за телефонами: (097) 256 48 70 або 102», — йдеться у повідомленні.

