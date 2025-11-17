- Дата публікації
На Вінниччині чоловік загинув на залізничних коліях: що відомо
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті.
На Вінниччині молодий чоловік загинув на залізничних коліях.
Про це повідомила поліція Вінницької області, яка встановлює особу чоловіка та обставини його смерті.
15 листопада близько 3 години вантажний електропоїзд, що рухався зі сторони станції «Вінниця» в напрямку м. Жмеринка на вул. Привокзальній, здійснив наїзд на людину.
«Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту)», — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Прикмети: вік 30-35 років, худорлява статура, волосся коротке русяве. Був одягнений у сині кеди Adidas, спортивні штани, чорну спортивну кофту, чорну куртку з капюшоном, при собі мав наплічну чорну сумку Chempion горизонтального крою.
«Прохання до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе ідентифікувати чоловіка, повідомляти в поліцію за телефонами: (097) 256 48 70 або 102», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на станції «Театральна» в Київському метрополітені невідомий чоловік упав на колії з власної необережності. Його дістали з колії до прибуття потягу.