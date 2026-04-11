На Вінниччині чоловіка засудили до довічного за ґвалтування 9-річного хлопчика

Зловмисника затримано

У Вінницькій області 46-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення за систематичні ґвалтування 9-річного хлопчика.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що батьки обвинуваченого надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали свого житла. Час від часу батько від’їздив на заробітки до іншого міста, а дітей залишав на господарів помешкання.

«В цей час обвинувачений показував хлопчику порновідео і ґвалтував його. Знущання тривали від вересня 2024 року до травня 2025 року. Налякана й травмована дитина перебувала під повним контролем кривдника», — зазначили в прокуратурі.

Хлопчик наважився розповісти батькові про систематичні знущання лише через чотири місяці після останнього інциденту. Після цього засудженого одразу затримали та взяли під варту. Постраждалому хлопчику надали необхідну медичну та психологічну допомогу, яка триває досі. Інша дитина не постраждала.

Суд ув’язнив чоловіка до довічного терміну.

